Vav TV İzle

Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Bir dönem yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Şahin, son olarak pembe süper mini elbisesiyle Miami sokaklarında dans ettiği anları paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı da kısa süre içinde gündem oldu. İşte 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sosyal medyayı sallayan dans videosu…

15.05.2021 00:25 - Son Güncelleme: 15.05.2021 00:33
Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

Koronavirüs salgını döneminde katıldığı partilerle ve ardından yaptığı açıklamalarla bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

Tescilli güzel, son olarak Miami sokaklarında dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

Pembe mini elbisesiyle dans eden Şevval Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu. Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan Şevval Şahin'in bu kez boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin uzun boyuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu.

Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

İşte başta Şevval Şahin olmak üzere ünlü isimlerin boyları…

Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

VAHİDE PERÇİN - 178 CM