Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı

Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Bir dönem yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Şahin, son olarak pembe süper mini elbisesiyle Miami sokaklarında dans ettiği anları paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı da kısa süre içinde gündem oldu. İşte 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sosyal medyayı sallayan dans videosu…

15.05.2021 00:25 - Son Güncelleme: 15.05.2021 00:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





