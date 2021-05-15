Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Süper minisiyle dans etti sosyal medya çalkalandı
Şevval Şahin Miami sokaklarında kendinden geçti! Bir dönem yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Şahin, son olarak pembe süper mini elbisesiyle Miami sokaklarında dans ettiği anları paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı da kısa süre içinde gündem oldu. İşte 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in sosyal medyayı sallayan dans videosu…
Pembe mini elbisesiyle dans eden Şevval Şahin'in bu paylaşımı da kısa sürede gündem oldu. Her paylaşımının ardından "Çok zayıfsın, biraz kilo al" şeklinde yorumlar alan Şevval Şahin'in bu kez boyu merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin uzun boyuna dikkat çekerek yorumlarda bulundu.