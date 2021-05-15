Survivor Batuhan Karacakaya’ya büyük destek! Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre öyle bir paylaşım yaptı ki…
Survivor Batuhan Karacakaya'ya büyük destek! Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre öyle bir paylaşım yaptı ki… Usta oyuncu Nebahat Çehre, bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Batuhan Karacakaya'ya destek oldu. Şimdilerde Survivor yarışmasında yarışan Batuhan Karacakaya'nın fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Çehre, "Benim bütün oyum sana, yakışıklı oğlum" ifadelerini kullandı. İşte Nebahat Çehre'nin o paylaşımı…
15.05.2021 02:05
- Son Güncelleme: 15.05.2021 02:05
Başrollerini Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya ile paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Çehre, bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı ve şimdilerde Survivor'da yarışan rol arkadaşı Batuhan Karacakaya'ya destek oldu.
Çehre, dizide Adnan Bey'in oğlu Bülent'i canlandıran Batuhan Karacakaya'nın yarışmadan bir fotoğrafını "Benim bütün oyum sana, yakışıklı oğlum" notuyla Instagram sayfasında yayınladı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bu paylaşımla 11 sene önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın yıllar içindeki değişimi tekrar gündeme gelirken, Nebahat Çehre'nin yaşı merak konusu oldu.
İşte Başta Nebahat Çehre olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…