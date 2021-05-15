Survivor Batuhan Karacakaya’ya büyük destek! Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre öyle bir paylaşım yaptı ki…

Survivor Batuhan Karacakaya'ya büyük destek! Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i Nebahat Çehre öyle bir paylaşım yaptı ki… Usta oyuncu Nebahat Çehre, bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Batuhan Karacakaya'ya destek oldu. Şimdilerde Survivor yarışmasında yarışan Batuhan Karacakaya'nın fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlayan Çehre, "Benim bütün oyum sana, yakışıklı oğlum" ifadelerini kullandı. İşte Nebahat Çehre'nin o paylaşımı…

15.05.2021 02:05 - Son Güncelleme: 15.05.2021 02:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





