EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil’in ikizlerine bakın! El öpüp bayramlaşan minikler sosyal medyayı yıktı geçti “Sende para var mı?”
EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil'in ikizlerine bakın! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterine can veren başarılı oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2016 yılında ise ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikizleri büyüdü! Anne ve babasının ellerini öpüp bayramlaşan ikizler, sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vurdu. İkizlerin babalarının elini öptüğü sırada "Sende para var mı?" diye sorması ise sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. İşte o anlar…
15.05.2021 00:05
- Son Güncelleme: 15.05.2021 00:22
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterine can veren başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabında kızları Alin ve Lina ile bayramlaştığı anları paylaştı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterine can veren başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabında kızları Alin ve Lina ile bayramlaştığı anları paylaştı.
Önce annelerinin elini öpüp bayram harçlığını kapan Alin ve Lina'nın babalarıyla bayramlaştıkları sırada "Sende para var mı?" diye sorması sosyal medyaya damga vurdu. Alin ve Lina'nın sevimli halleri internet kullanıcılarını mest etti.
Bayramlaşma videosunun ardından gündeme gelen Alin ve Lina'nın ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Anıl Altan ile Pelin Akil olmak üzere ünlüler ve çocukları…
DEMET AKALIN VE KIZI HİRA