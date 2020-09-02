Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi
Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk, Bebek'te bir kadınla yakalanmış, fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmişti. Öztürk'ün evli aşkıyla yakalanınca neden paniklediği ortaya çıktı. Yeşil sahalardan önce çapkınlık turuna çıkan Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ün yanındaki evli kadın, meğer Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşiymiş!
02.09.2020 08:58
- Son Güncelleme: 02.09.2020 09:20
'BUNUN KARŞILIĞI OLACAK'
Yurt'la boşanma aşamasında olan Arzu Hanım'ın eşini bir meslektaşıyla aldatması ise spor camiasında büyük yankı uyandırdı.
GÜNAYDIN, Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ü, cumartesi gecesi bir kadınla görüntüledi. Ortalığı ayağa kaldıran futbolcu, önce fotoğrafın silinmesi için ricada bulundu, isteği yerine gelmeyince muhabiri tehdit etti.
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