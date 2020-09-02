Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, geçtiğimiz akşam evli sevgilisiyle Bebek'te yakalanınca büyük panik yaşadı. Ünlü kalecinin, neden "Bu fotoğraf yayınlanırsa ben biterim" dediği de anlaşıldı. Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadın ve resmi eşinin kim olduğu ortaya çıktı.