Haberler Galeri Magazin Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk, Bebek'te bir kadınla yakalanmış, fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmişti. Öztürk'ün evli aşkıyla yakalanınca neden paniklediği ortaya çıktı. Yeşil sahalardan önce çapkınlık turuna çıkan Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ün yanındaki evli kadın, meğer Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşiymiş!

02.09.2020 08:58 - Son Güncelleme: 02.09.2020 09:20
Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, geçtiğimiz akşam evli sevgilisiyle Bebek'te yakalanınca büyük panik yaşadı. Ünlü kalecinin, neden "Bu fotoğraf yayınlanırsa ben biterim" dediği de anlaşıldı. Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadın ve resmi eşinin kim olduğu ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

'BUNUN KARŞILIĞI OLACAK'

Yurt'la boşanma aşamasında olan Arzu Hanım'ın eşini bir meslektaşıyla aldatması ise spor camiasında büyük yankı uyandırdı.
GÜNAYDIN, Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk'ü, cumartesi gecesi bir kadınla görüntüledi. Ortalığı ayağa kaldıran futbolcu, önce fotoğrafın silinmesi için ricada bulundu, isteği yerine gelmeyince muhabiri tehdit etti.

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

Öztürk, haberin çıktığı gün ise muhabire, "İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak" diye tehdit mesajları gönderdi.

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

HESABINDA EŞİ YOK
Öztürk'ün neden bu kadar büyük tepki gösterdiği ise sonradan ortaya çıktı. Futbolcunun birlikte görüntülendiği kadının, Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt olduğu anlaşıldı.

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün yakalandığı kadın, kaleci Kurtuluş Yurt’un eşi çıktı! Spor dünyası birbirine girdi

GÜNAYDIN'ın manşetinin ardından Adana Demirsporlu kaleci, eşiyle çekilmiş tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Olay, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline bakın! 'Estetikli mi estetiksiz mi?'
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki haline bakın! 'Estetikli mi estetiksiz mi?'