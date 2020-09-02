Eser Yenenler Oğuzhan Koç ile görüşmeyi düşünmüyor! Nedeni ise...
Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yenenler, koronavirüs nedeniyle çok korktuklarını ve ilk defa dışarı çıktıklarını belirtti. Çeşme'ye tatile giden yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un önlemlerini aldığını söyleyen Yenenler, döndüklerinde arkadaşlarını karantinada tutacağını ve görüşmeyeceğini ifade etti.
Eser- Berfu Yenenler çifti, önceki gün Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda objektiflere takıldı. Üzerindeki tişörtün bolluğu dikkat çeken Eser Yenenler, "Tişört bol olmuş, eski mi?" sorusuna "Bana böyle sorularla gelin. Bugün ben de aynada fark ettim. Verdiğim kilo bu gerçekten" şeklinde karşılık verdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu, "90 günde zayıflama kararı aldım. 15 kilo verdim, hedefim 15 kilo daha vermek. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Bir dönem ameliyat olmayı düşündüm ama kendime son bir şans daha vermeyi denedim. Ameliyat çok kafamıza yatmadı" dedi.
Pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde geçirdiklerini anlatan Yenenler, "Orada vaktimi spor yaparak ve oğlumla geçirdim. Çocukla muhabbete başladım. Daha anne, baba demedi ama bir ara 'Anni' dedi. Bugün de ilk defa yemek yemek için evden çıktım. Hep evdeyiz. İkinci dalga meselesinden de tırsıyoruz. O yüzden önlemlerimizi aldık. Çocuk daha küçük. O yüzden hiçbir riske girmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.