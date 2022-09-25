Vav TV İzle
Haberler Magazin Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam'ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor... Süper Baba'nın Fikosu'na yıllar acımadı!

Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam'ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor... Süper Baba'nın Fikosu'na yıllar acımadı!

"Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" ve "Tokatçı" gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ uzun yıllar sonra ortaya çıktı.

takvim.com.tr
25.09.2022 16:05 - Son Güncelleme: 25.09.2022 16:06
Süper Baba’nın Fikosu’na yıllar acımadı! Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam’ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan ve 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. 79 yaşındaki sanatçı Datça'da bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır hiçbir projede yer almıyor. 1971 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile evlenen, bu evliliğinden Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. İşte Şevket Altuğ'un son hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Baba’nın Fikosu’na yıllar acımadı! Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam’ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor...

Usta oyuncu, geçtiğimiz ay Datça'da bir berberde görüntülendi.

Süper Baba’nın Fikosu’na yıllar acımadı! Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam’ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor...

Gözlerden uzak bir yaşam süren Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. 20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Süper Baba’nın Fikosu’na yıllar acımadı! Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam’ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor...

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroyla ilgilendi. Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

Süper Baba’nın Fikosu’na yıllar acımadı! Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam’ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor...

Oyuncu, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi.

SON DAKİKA