Şevket Altuğ yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı! Yeşilçam'ın usta oyuncusunu görenler inanamıyor... Süper Baba'nın Fikosu'na yıllar acımadı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan ve 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. 79 yaşındaki sanatçı Datça'da bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, yaklaşık 20 yıldır hiçbir projede yer almıyor. 1971 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile evlenen, bu evliliğinden Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürdürüyor. İşte Şevket Altuğ'un son hali...