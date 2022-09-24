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Haberler Magazin 9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine giren Emine Ün, 2004'te kızı Duru'yu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2009'da Kınay ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile nikah masasına oturdu. Ancak Ün'ün bu evliliği de 2021 senesinde son buldu. Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı ve evliliklerinin bu nedenle bittiği ileri sürüldü. İhanet iddiaları sonrası eski çiftlerin avukatlarından açıklama gelirken Emine Ün cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisi ile verdiği pozu Instagram'da yayınladı. İşte detaylar...

24.09.2022 18:50 - Son Güncelleme: 24.09.2022 18:50
9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Emine Ün, iş hayatının yanı sıra aşlarıyla da dikkat çekti.

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9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru adından bir kızı olan Emine Ün, 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile nikah masasına oturdu.

9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

Ancak Ün'ün bu evliliği de 2021 senesinde son buldu. Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı ve evliliklerinin bu nedenle bittiği ileri sürüldü.

9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

"İŞ ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ"
İddialara göre çiftin evliliği devam ederken, Karakaş ve Mine Ün iş ortaklığına başladı ve aralarındaki iş arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Bu durumu öğrenen oyuncu da evliliğini bitirdi ve kardeşiyle olan tüm bağlarını kopardı.

9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

"AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DEĞİL"
Her iki tarafta iddiaları yalanladı. Ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi birtakım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir.

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