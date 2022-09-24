9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...

"AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DEĞİL"

Her iki tarafta iddiaları yalanladı. Ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi birtakım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir.