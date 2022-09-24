9 yıllık evliliği biten Emine Ün’den ilan-ı aşk geldi! Kızı bakın ne yorum yaptı! Eski eşi ile kardeşinin aşk yaşadığı iddia edilmişti...
2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine giren Emine Ün, 2004'te kızı Duru'yu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2009'da Kınay ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile nikah masasına oturdu. Ancak Ün'ün bu evliliği de 2021 senesinde son buldu. Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı ve evliliklerinin bu nedenle bittiği ileri sürüldü. İhanet iddiaları sonrası eski çiftlerin avukatlarından açıklama gelirken Emine Ün cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisi ile verdiği pozu Instagram'da yayınladı. İşte detaylar...
Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Emine Ün, iş hayatının yanı sıra aşlarıyla da dikkat çekti.
2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru adından bir kızı olan Emine Ün, 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile nikah masasına oturdu.
Ancak Ün'ün bu evliliği de 2021 senesinde son buldu. Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı ve evliliklerinin bu nedenle bittiği ileri sürüldü.
"AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DEĞİL"
Her iki tarafta iddiaları yalanladı. Ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi birtakım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir.