Sevil Uyar ikiye ayrılan ve merdivenleri yıkılan binadan canını zor kurtarmıştı! Yaşadıklarını anlattı: "24 yıl öncesine döndüm"
Sevil Uyar ikiye ayrılan ve merdivenleri yıkılan binadan canını zor kurtarmıştı! Yaşadıklarını anlatan Sevil Uyar, "Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm..." dedi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24.017'ye yükseldi. 1999 Düzce depremini Bolu'da yaşayan Sevil Uyar, "Çok zor günler yaşadım. En ufak seste irkiliyor, kabuslar görüyor ve karanlıkta ağlıyordum. Depremzedelerin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Her gün sabahlara kadar onlarla konuşup dertleşiyorum. Benzer şeyler yaşadığımı anlatıp onlara destek oluyorum" diye konuştu. İşte detaylar...
"24 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜM"
Sevil Uyar ikiye ayrılan ve merdivenleri yıkılan binadan canını zor kurtarmıştı! Yaşadıklarını anlattı...
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm ülke olarak yüreğimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Kurtulan her bir can için şükrediyor, enkazlardan gelen seslerle hepimiz gözyaşlarına boğuluyoruz. Bu zorlu süreçte 1999 yılında Düzce'de deprem yaşamış olan Sevil Uyar anlattıklarıyla dikkat çekti.
2004 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında beşinci olan ve ardından katıldığı Miss Model of Turkey yarışmasında birinci olan ve şimdilerde oyunculuk yapan Sevil Uyar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 24 yıl önce yaşadığı o korku dolu anlara geri döndü.
Ünlü oyuncu, 1999'da Düzce Kaynaşlı ilçesi merkezli 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Bolu'daydı.
Üniversite eğitimi için o sıralar Bolu'da kalan ünlü oyuncu,12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de gerçekleşen depremde önce bir uğultu duydu. Ardından sarsıntıyla ne yapacağını şaşırıp üçüncü kattan aşağıya doğru koşmaya başladı.