Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem sonrası tüm Türkiye'nin yüreği yandı. 7'den 70'e herkes afet bölgesindeki depremzedeler için kolları sıvadı. Pek çok yerde oluşturulan yardım koordinasyon merkezinde pek çok vatandaş gönüllü olarak çalıştı. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya'ydı. Hamileliğinin son günlerinde depremzedeler için yardıma koşan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu.
12.02.2023 08:58 - Son Güncelleme: 12.02.2023 08:58
Depremzedeler için yardım seferberliğine karnı burnunda haliyle katılan ünlü oyuncu Hazal Kaya, kızı Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. İşte haberin detayları..
Ünlülerde yardım ekiplerine katılarak yardımda bulunmaya başladı. Bunlardan biri de doğumuna günler kalan Hazal Kaya'ydı.
Kızı Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, her şeyi bir kenara bırakıp depremzedeler için yardım ekiplerine gönüllü olarak katıldı.