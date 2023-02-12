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Haberler Magazin Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki deprem sonrası tüm Türkiye'nin yüreği yandı. 7'den 70'e herkes afet bölgesindeki depremzedeler için kolları sıvadı. Pek çok yerde oluşturulan yardım koordinasyon merkezinde pek çok vatandaş gönüllü olarak çalıştı. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya'ydı. Hamileliğinin son günlerinde depremzedeler için yardıma koşan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu.

12.02.2023 08:58 - Son Güncelleme: 12.02.2023 08:58
Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Depremzedeler için yardım seferberliğine karnı burnunda haliyle katılan ünlü oyuncu Hazal Kaya, kızı Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. İşte haberin detayları..

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Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Enkaz altındaki vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaraların sarılması için binlerce kişi yardım ekiplerine gönüllü olarak katıldı.

Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Ünlülerde yardım ekiplerine katılarak yardımda bulunmaya başladı. Bunlardan biri de doğumuna günler kalan Hazal Kaya'ydı.

Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Kızı Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, her şeyi bir kenara bırakıp depremzedeler için yardım ekiplerine gönüllü olarak katıldı.

Karnı burnunda haliyle depremzedeler için kolları sıvamıştı! Hazal Kaya ikinci kez anne oldu! İşte Leyla Süreyya bebek

Aslen Gaziantepli olan Hazal Kaya'dan haber geldi.

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