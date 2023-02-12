2 yıl önce anne olan Jale Özkan’dan deprem sonrası dikkat çeken paylaşım! “Hissedilen apayrıymış! Yutkunamıyorum” En Son Babalar Duyar’ın Ceren’iydi...

Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından Türk halkı seferber oldu.