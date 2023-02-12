2 yıl önce anne olan Jale Özkan’dan deprem sonrası dikkat çeken paylaşım! “Hissedilen apayrıymış! Yutkunamıyorum” En Son Babalar Duyar'ın Ceren'iydi...
Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da büyük yıkımlara yol açtı. En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan Jale Özkan da deprem sonrası hissettiklerini sosyal medya hesabında paylaştı. 2 yıl önce anne olan Özkan'ın "Anne olunca farklıymış. Anne olunca hissedilen apayrıymış" sözleriyle başlayan paylaşımı, yürekleri sızlattı.
12.02.2023 01:44 - Son Güncelleme: 12.02.2023 01:44
Kahramanmaraş depremi 85 milyon Türkiye'nin yüreğini yaktı. Merkezi Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Adana illerimizi etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremlerin ardından Türk halkı seferber oldu.
En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan Jale Özkan da deprem sonrası hissettiklerini sosyal medya hesabında paylaştı.