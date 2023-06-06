Sevgilisi Sera Vrij’in babası bakın kimmiş! Ali Koç ’Aferin Ferdi’ demişti... Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu evleniyor!

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ferdi Kadıoğlu özel hayatıyla büyük ilgi çekiyor. 2023 yılı içerisinde dünyaevine girecek olan yıldız ismin sevgilisi güzelliğiyle görenleri büyüledi. Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij geçtiğimiz sene İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığı imza törenine katılmıştı. Sera Vrij'in Ali Koç ile tanımasında ile gülümseten anlar yaşanmıştı. Ali Koç'un 'Aferin Ferdi' diyerek Kadıoğlu'nu tebrik etmesi sosyal medyada oldukça konuşuldu. Ferdi Kadıoğlu ile evlilik yolunda olan Sera Vrij ise hem babasıyla hem de mesleğiyle büyük ilgi çekti. İşte Sera Vrij'in mesleği...