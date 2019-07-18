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Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Özgü Namal böyle görüntülendi... Özgü Namal kimdir?

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal'ın değişimi şaşkına çevirdi... Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat'ın sevgilisi Elif karakterini canlandıran Özgü Namal tüm herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. 4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Özgü Namal'ın değişimi ise hayranlarının gözünden kaçmadı. İşte Özgü Namal'ın son hali...

18.07.2019 18:27 - Son Güncelleme: 18.07.2019 18:31
Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Özgü Namal böyle görüntülendi... Özgü Namal kimdir?

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat'ın sevgilisi Elif karakterini canlandıran Özgü Namal tüm herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Namal'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Özgü Namal böyle görüntülendi... Özgü Namal kimdir?

Başta Özgü Namal olmak üzere birçok ünlü ismin değişimleri görenleri şaşırtıyor. İşte o ünlü isimler...

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Özgü Namal böyle görüntülendi... Özgü Namal kimdir?

Oktay Kaynarca

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Özgü Namal böyle görüntülendi... Özgü Namal kimdir?

Nihat Nikerel

Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son haliyle şaşırttı! Özgü Namal böyle görüntülendi... Özgü Namal kimdir?

Gürkan Uygun

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