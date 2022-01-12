Sevgilisi Hülya'yı da kaşla göz arasında fenomen yaptı! Masterchef'te finale kalan Hasan bakın kim çıktı meğer Emrah'ın...
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında son finalist belirlendi. Hasan ve Sergen üçüncü aday olmak için pazartesi akşamı üç aşamalı oyunda mücadele etti. Hasan 66 puanla üçüncü finalist olmaya hak kazandı. Sergen ise MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına final haftasında veda eden son isim oldu.
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri, yarışmanın başından bu yana Hasan Biltekin. İddialı sözleri ve tabaklarıyla çok konuşulan Hasan Biltekin son olarak ilk 3'e giren isim oldu. Yakın arkadaşı Sergen Özen'le kafa kafaya mücadele eden Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanlar hakkındaki bir takım gerçekleri görünce şaştı kaldı. İşte Hasan Biltekin hakkında tüm merak edilenler ve şaşırtan o detay...
Sergen Masterchef'in dördüncüsü olarak ayrıldı. Şeflerden övgü dolu sözler alan Sergen şu açıklamalarda bulundu: Hepiniz teker teker teşekkür ederim şefim. Mutluyum aslında şefim. Gelebileceğim en güzel yerlere geldim. Bu meslek için çabaladım, kendimi kanıtladım. Buradan çıktığım gibi çok güzel işler yapacağım."
HASAN VE SEVGİLİSİ HÜLYA
Hasan Biltekin'in Masterchef'e katılmasının ardından sevgilisi Doktor Hülya Acar da fenomen oldu.