Sevgilisi Hülya’yı da kaşla göz arasında fenomen yaptı! Masterchef’te finale kalan Hasan bakın kim çıktı meğer Emrah’ın...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri, yarışmanın başından bu yana Hasan Biltekin. İddialı sözleri ve tabaklarıyla çok konuşulan Hasan Biltekin son olarak ilk 3'e giren isim oldu. Yakın arkadaşı Sergen Özen'le kafa kafaya mücadele eden Hasan Biltekin hakkında araştırma yapanlar hakkındaki bir takım gerçekleri görünce şaştı kaldı. İşte Hasan Biltekin hakkında tüm merak edilenler ve şaşırtan o detay...