Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi! Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Son olarak kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'a gönlünü kaptıran Mehmet Ali Erbil'in hayatında, herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Erbil ile oyuncu ve iş insanı Ceylan arasında büyük bir kavga yaşandığı iddia edildi. Magazin gündemini sarsan bu olayın perde arkasında neler yaşandığı merak konusu. İşte detaylar...
Ünlü çapkın Mehmet Ali Erbil, en son aradığı aşkı kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'da bulmuştu. İkilinin aşkı tam gaz devam ederken, Mehmet Ali Erbil hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
Mehmet Ali Erbil'in başrolünde yer aldığı filmin galası geçtiğimiz gün yapıldı.
Galaya sevgilisi ile katılan Mehmet Ali Erbil'in oynadığı filmin kadrosunda Alix Kermes, Gizem Denizci, Tolga Yüce, Wilma Elles, Şebnem Schaffer, Ümit Okur, Esra Sönmezer, Mehmet Çepiç, Orçun İynemli, Demez Öz, Ece Gökçen, Cemre Kurum ve Emine Söyler de vardı.