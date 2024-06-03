Sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gözü önünde ünlü oyuncuyla birbirine girdi! Mehmet Ali Erbil dayak mı yedi?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Son olarak kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'a gönlünü kaptıran Mehmet Ali Erbil'in hayatında, herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Erbil ile oyuncu ve iş insanı Ceylan arasında büyük bir kavga yaşandığı iddia edildi. Magazin gündemini sarsan bu olayın perde arkasında neler yaşandığı merak konusu. İşte detaylar...