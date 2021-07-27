Bergüzar Korel açtı ağzını yumdu gözünü 'buna hakkınız olmadığını bilin!' Bikinili pozları gündemden düşmeyen Bergüzar...

Aktif olarak kullandığı 1,9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Korel, şu ifadeleri kullandı: "Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan bir çok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize. Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum."