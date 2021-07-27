Bergüzar Korel açtı ağzını yumdu gözünü 'buna hakkınız olmadığını bilin!' Bikinili pozları gündemden düşmeyen Bergüzar...
2009'da nikah masasına oturduğu meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla çok konuşuluyor. Ali ve Han adından iki oğlu olan ve üçüncü bebeğinin kız olacağını açıklayan Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç, Bodrum ve Dalaman'dan sonra tatile Çeşme'de devam ediyor. Bergüzar Korel, gittikleri plajda çocuklarını uzaktan izinsiz görüntüleyen vatandaşlara isyan etti.
Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, kız bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. 2 erkek annesi olan oyuncu, çocuklarının izinsiz görüntülerinin çekilip servis edilmeye çalıştığını öğrenince ateş püskürdü.
Aktif olarak kullandığı 1,9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Korel, şu ifadeleri kullandı: "Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan bir çok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize. Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum."