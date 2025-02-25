Sevcan Orhan menajeriyle davalık oldu! 7 yıl hapis istemi!

Ünlü şarkıcı Sevcan Orhan, yüzde 20 pay karşılığı anlaştığı eski menajeri Harun Belenkoğulları'nın kendisini dolandırdığını fark edince soluğu mahkemede aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Orhan eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Sevcan Orhan 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeri Harun Belenkoğulları ile sözlü olarak anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmaya göre menajerin iş başı olarak yüzde 20 alacağı belirlendi.

İddiaya göre Sevcan Orhan, zaman içinde eski menajeri Harun Belenokğulları'nın kendi payından çok daha fazlasını aldığını tespit edince adliyenin yolunu tutup menajerinden şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ Harun Belenkoğulları savcılıktaki ifadesinde, Sevcan Orhan ile işbaşı yüzde 20 oranında anlaştıklarını kendi hak ettiği parayı aldığını ifade etti. Hak etmediği parayı aldığı yönündeki iddiaların gerçek olmadığını suçlamaları reddettiğini belirtti.