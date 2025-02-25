Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

UFUKTA EVLİLİK VAR MI?

Muhabirlerin, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna ünlü isim, "Bunları konuşmak için çok erken" diyerek temkinli bir yanıt verdi. Ancak "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.