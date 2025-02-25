Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar 1997-2005 yılları arasında evli kaldı. 8 yıllık evliliklerini Zehra ismini verdikleri kızlarıyla taçlandıran çift evlilikleri bitmesine rağmen arkadaşlıklarını devam ettiriyor.
Avşar'dan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu son olarak gönlünü 35 yaşındaki güzele kaptırdı.
YENİ SEVGİLİSİYLE BOY GÖSTERDİ
Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
UFUKTA EVLİLİK VAR MI?
Muhabirlerin, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna ünlü isim, "Bunları konuşmak için çok erken" diyerek temkinli bir yanıt verdi. Ancak "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.
Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu'nun mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.