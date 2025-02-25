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Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar'la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

Hülya Avşar'la 8 yıl süren evliliğinin ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisi ile boy gösterdi. Çilingiroğlu'nun muhabirlerin yeniden evlilik düşünüp düşünmediği sorusuna verdiği yanıt dikkat çekerken yeni aşkıyla mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 00:06 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 00:06
Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar 1997-2005 yılları arasında evli kaldı. 8 yıllık evliliklerini Zehra ismini verdikleri kızlarıyla taçlandıran çift evlilikleri bitmesine rağmen arkadaşlıklarını devam ettiriyor.

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

Avşar'dan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu son olarak gönlünü 35 yaşındaki güzele kaptırdı.

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

YENİ SEVGİLİSİYLE BOY GÖSTERDİ

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başladığı kız arkadaşıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

UFUKTA EVLİLİK VAR MI?

Muhabirlerin, "İlişkiniz evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna ünlü isim, "Bunları konuşmak için çok erken" diyerek temkinli bir yanıt verdi. Ancak "Peki niyet var mı?" sorusuna ise net bir şekilde "Hayır" diyerek evlilik düşüncesi olmadığını belirtti.

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu'nun mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

KAYA ÇİLİNGİROĞLU VE KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU

Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle boy gösterdi! Hülya Avşar’la 8 senelik birlikteliğinin ardından yeniden evlilik düşünüyor mu?

KAYA ÇİLİNGİROĞLU VE KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU