Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın “Sosyal medyada tanıştık” dediği eşi bakın kim!

Bir Gece Masalı'nda Mahir Yılmaz'ın annesi Süreyya Yılmaz rolüyle izleyici karşısına çıkan Özlem Türkad, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle eşi merak edildi.
2015 yılında nikah masasına oturan Türkad'ın eşiyle tanışma hikayesi de dikkat çekti.
Türkad, yıllar önce verdiği bir röportajda "Nasıl tanıştınız. Evlilik hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusunu şöyle cevapladı: "2015 de evlendik. 6 yıl olmuş. Bize sorsanız 6 ay gibi. Biz sosyal medyada tanıştık. Tam benim tiroit ameliyatı olduğum Ağustos ayının sonunda.
Demiştim ya bakış açımda değişim oldu diye. Ömer de bu değişimin ve olumlu bakmanın bir hediyesi bana. Normalde ikimiz de çok kontrolcüyken hayatlarımızın özel dönemlerinde bir araya geldik. Taşlar yerine oturdu ve evlendik.
Evlilik çok güzel gidiyor. Hayatımızda çok köklü bir değişim olmadı, çünkü çok fazla ortak yanımız var. Hem sevgiliyiz hem arkadaşız biz birbirimize. Çok eğleniriz, çok gezeriz. İkimiz de düzenliyiz mesela. Aynı evi paylaşırken en önemli kriterlerden biri bize göre.
Onun mesleği grafik tasarım ama sanatın her dalıyla çok sağlam ilgilidir. Öğrenmeyi çok sever. Merhametlidir. Beni daha iyi bir insan yaptığını düşünürüm hep. Çok kıymetlidir benim için"
Türkad, "Sonsuz aşka inanıyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Sonsuz sevgiye inanıyorum ben. Aşkın zamanla şekil değiştirdiğini artık hepimiz biliyoruz sanırım. Ama kötü ya da umutsuz bir şey değil bu. Dönüştüğü noktada saygı, güven, samimiyet, şefkat de eşlik ediyorsa o sevgiye tadından yenmiyor o zaman. Mülkiyet duygusu olmadan, sevgiyi ispat etmek ya da yetememek kaygısı olmadan yaşanabilirse ilişkiler daha sağlıklı oluyor ve uzun sürüyor. Sevmek insana en yakışan duygu bence"
İşte Özlem Türkad başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...
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