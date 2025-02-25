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Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın “Sosyal medyada tanıştık” dediği eşi bakın kim!

Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz, Mesut Akusta, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nda Süreyya Yılmaz karakterini canlandıran Özlem Türkad, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle eşi merak edildi. 2015 yılında nikah masasına oturan Türkad'ın eşiyle tanışma hikayesi de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:00
Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

Bir Gece Masalı'nda Mahir Yılmaz'ın annesi Süreyya Yılmaz rolüyle izleyici karşısına çıkan Özlem Türkad, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle eşi merak edildi.

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

2015 yılında nikah masasına oturan Türkad'ın eşiyle tanışma hikayesi de dikkat çekti.

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

Türkad, yıllar önce verdiği bir röportajda "Nasıl tanıştınız. Evlilik hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusunu şöyle cevapladı: "2015 de evlendik. 6 yıl olmuş. Bize sorsanız 6 ay gibi. Biz sosyal medyada tanıştık. Tam benim tiroit ameliyatı olduğum Ağustos ayının sonunda.

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

Demiştim ya bakış açımda değişim oldu diye. Ömer de bu değişimin ve olumlu bakmanın bir hediyesi bana. Normalde ikimiz de çok kontrolcüyken hayatlarımızın özel dönemlerinde bir araya geldik. Taşlar yerine oturdu ve evlendik.

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

Evlilik çok güzel gidiyor. Hayatımızda çok köklü bir değişim olmadı, çünkü çok fazla ortak yanımız var. Hem sevgiliyiz hem arkadaşız biz birbirimize. Çok eğleniriz, çok gezeriz. İkimiz de düzenliyiz mesela. Aynı evi paylaşırken en önemli kriterlerden biri bize göre.

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

Onun mesleği grafik tasarım ama sanatın her dalıyla çok sağlam ilgilidir. Öğrenmeyi çok sever. Merhametlidir. Beni daha iyi bir insan yaptığını düşünürüm hep. Çok kıymetlidir benim için"

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

Türkad, "Sonsuz aşka inanıyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Sonsuz sevgiye inanıyorum ben. Aşkın zamanla şekil değiştirdiğini artık hepimiz biliyoruz sanırım. Ama kötü ya da umutsuz bir şey değil bu. Dönüştüğü noktada saygı, güven, samimiyet, şefkat de eşlik ediyorsa o sevgiye tadından yenmiyor o zaman. Mülkiyet duygusu olmadan, sevgiyi ispat etmek ya da yetememek kaygısı olmadan yaşanabilirse ilişkiler daha sağlıklı oluyor ve uzun sürüyor. Sevmek insana en yakışan duygu bence"

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

İşte Özlem Türkad başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

İSMAİL DEMİRCİ VE EŞİ HANDE SORAL

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

NECİP MEMİLİ VE EŞİ DİDEM DAYICIOĞLU

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE EŞİ BURAK YAMANTÜRK

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

AHU SUNGUR VE EŞİ SUAT SUNGUR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

TOLGA ÇEVİK VE EŞİ ÖZGE ÇEVİK

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZLEM TÜRKAD

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZLEM TÜRKAD VE EŞİ ÖMER AKDEMİR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZLEM TÜRKAD VE EŞİ ÖMER AKDEMİR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZLEM TÜRKAD VE EŞİ ÖMER AKDEMİR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZLEM TÜRKAD VE EŞİ ÖMER AKDEMİR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ÖZLEM TÜRKAD VE EŞİ ÖMER AKDEMİR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

TİMUR ACAR VE EŞİ EDA ÖZERKAN

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

BARIŞ FALAY VE EŞİ ESRA RONABAR

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

ALMEDA ABAZİ VE EŞİ TOLGAHAN SAYIŞMAN

Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın Sosyal medyada tanıştık dediği eşi bakın kim!

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ