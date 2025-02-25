Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın “Sosyal medyada tanıştık” dediği eşi bakın kim!

Bir Gece Masalı'nda Mahir Yılmaz'ın annesi Süreyya Yılmaz rolüyle izleyici karşısına çıkan Özlem Türkad, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle eşi merak edildi.

2015 yılında nikah masasına oturan Türkad'ın eşiyle tanışma hikayesi de dikkat çekti.

Türkad, yıllar önce verdiği bir röportajda "Nasıl tanıştınız. Evlilik hayatınızda neleri değiştirdi?" sorusunu şöyle cevapladı: "2015 de evlendik. 6 yıl olmuş. Bize sorsanız 6 ay gibi. Biz sosyal medyada tanıştık. Tam benim tiroit ameliyatı olduğum Ağustos ayının sonunda.

Demiştim ya bakış açımda değişim oldu diye. Ömer de bu değişimin ve olumlu bakmanın bir hediyesi bana. Normalde ikimiz de çok kontrolcüyken hayatlarımızın özel dönemlerinde bir araya geldik. Taşlar yerine oturdu ve evlendik.