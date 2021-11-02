Sette Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'in kızından olay paylaşım! Acısı kısa sürdü cesur paylaşımı ‘yok artık’ dedirtti
Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, başrolünde yer aldığı Rust filmi setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı. Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin de tüm dünyada uzun süre gündem olan korkunç olayın ardından Halyna Hutchins için duygusal paylaşımlarda bulunmuştu. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ireland Baldwin'in acısı kısa sürdü. Ünlü model, Cadılar Bayramı'nı es geçmedi ve oldukça iddialı kostümüyle paylaşımlar yaparak takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
02.11.2021 18:36
- Son Güncelleme: 02.11.2021 19:05
Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, başrolünde yer aldığı Rust filmi setinde kurusıkıdan çıkan gerçek mermilerle yardımcı görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamıştı.
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin de tüm dünyada uzun süre gündem olan korkunç olayın ardından Halyna Hutchins için duygusal paylaşımlarda bulunmuştu.
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ireland Baldwin, iddialı pozlarına bir süreliğine ara vermişti. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ireland Baldwin'in acısı kısa sürdü.
Ünlü model, Cadılar Bayramı'nı es geçmedi ve oldukça iddialı kostümüyle paylaşımlar yaparak takipçilerini şaşkına çevirdi.