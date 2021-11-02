MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın son haline bakın! Gören inanamadı estetik iddiası sosyal medyayı kasıp kavurdu
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın son haline bakın! Somer Sivrioğlu ile gerginlik yaşadığı iddialarıyla çok konuşulan ve henüz herhangi bir açıklama yapmayan Mehmet Yalçınkaya, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Yalçınkaya'nın son hali, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Dudaklarına estetik yaptırdığı iddia edilen Mehmet Şef'in yüzündeki değişim, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yalçınkaya da sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak değişimin nedenini açıkladı. İşte detaylar...
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı MasterChef yarışmasıyla ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edilmişti.
Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında resti çekti.
İddialarla ilgili taraflardan henüz herhangi bir açıklama gelmezken Mehmet Yalçınkaya, bambaşka bir konuyla gündem oldu.
ESTETİK Mİ YAPTIRDI?
Son bölümdeki görüntüsü ile dikkat çeken Mehmet Şef'in dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edildi. Bir sosyal medya hesabı dudak dolgusu iddiasında bulununca Mehmet Yalçınkaya hemen paylaşım yaptı.
Mehmet Yalçınkaya açıklamasında "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın" dedi. Ancak Yalçınkaya'nın bu açıklaması bir kısım sosyal medya kullanıcısını tatmin etmedi.