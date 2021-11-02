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Pınar Altuğ 'kasımda aşk başkadır' dedi eşi Yağmur Atacan'la aşka geldi 'Libidom yüksek benim enerjim düşmedi' diyen Pınar...

Su adında bir kız evladı olan ve eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Kasım ayına girdiğimiz şu günlerde eşi Yağmur Atacan'la birlikte aşka geldi. Sosyal medya hesabında sık sık özel hayatına dair paylaşımlar yapan, kimi zaman takipçileriyle tatlı sert atışmalara giren Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

02.11.2021 17:10 - Son Güncelleme: 02.11.2021 17:10
Pınar Altuğ ’kasımda aşk başkadır’ dedi eşi Yağmur Atacan’la aşka geldi ’Libidom yüksek benim enerjim düşmedi’ diyen Pınar...

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' rolü ile adını geniş kitlelere duyuran ve magazin gündeminden düşmeyen Pınar Altuğ, son paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

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Pınar Altuğ ’kasımda aşk başkadır’ dedi eşi Yağmur Atacan’la aşka geldi ’Libidom yüksek benim enerjim düşmedi’ diyen Pınar...

Güzel oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan'la orman içinde çekilen romantik fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

Pınar Altuğ ’kasımda aşk başkadır’ dedi eşi Yağmur Atacan’la aşka geldi ’Libidom yüksek benim enerjim düşmedi’ diyen Pınar...

İŞTE O PAYLAŞIM

47 yaşındaki Altuğ, gönderisine; "Hoş geldin Kasım... Kasımda aşk başkadır" notunu düştü.

Pınar Altuğ ’kasımda aşk başkadır’ dedi eşi Yağmur Atacan’la aşka geldi ’Libidom yüksek benim enerjim düşmedi’ diyen Pınar...

Atacan ile evliliğinden Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ'un romantik paylaşımına 35 bin beğeni ve binlerce yorum geldi.

Pınar Altuğ ’kasımda aşk başkadır’ dedi eşi Yağmur Atacan’la aşka geldi ’Libidom yüksek benim enerjim düşmedi’ diyen Pınar...

Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yatak odası sırlarını da açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim hiç düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Cinsel ilişki önemlidir. Çünkü o olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz.

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