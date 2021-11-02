Pınar Altuğ ’kasımda aşk başkadır’ dedi eşi Yağmur Atacan’la aşka geldi ’Libidom yüksek benim enerjim düşmedi’ diyen Pınar...

Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yatak odası sırlarını da açıklamıştı. Ünlü oyuncu, "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim hiç düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Cinsel ilişki önemlidir. Çünkü o olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz.