Mor Hadise! Adı Hakim Ziyech'le aşk dedikoduların karışan Hadise'den yarı frikikli poz "Dünyanın 8'inci harikası"

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin önceki gün ise adı Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'le anılmıştı. Tüm bunların ardından Hadise'den Instagram'da morlar içinde paylaşımlar geldi. İşte detaylar...