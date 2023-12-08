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Mor Hadise! Adı Hakim Ziyech'le aşk dedikoduların karışan Hadise'den yarı frikikli poz "Dünyanın 8'inci harikası"

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin önceki gün ise adı Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech'le anılmıştı. Tüm bunların ardından Hadise'den Instagram'da morlar içinde paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 17:07 Güncelleme 08 Aralık 2023, 17:07
Mor Hadise! Adı Hakim Ziyech’le aşk dedikoduların karışan Hadise’den yarı frikikli poz Dünyanın 8’inci harikası 1

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer alıyor.

Mor Hadise! Adı Hakim Ziyech’le aşk dedikoduların karışan Hadise’den yarı frikikli poz Dünyanın 8’inci harikası 2

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlandı.

Mor Hadise! Adı Hakim Ziyech’le aşk dedikoduların karışan Hadise’den yarı frikikli poz Dünyanın 8’inci harikası 3

Nişandan iki ay sonra Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise'nin henüz düğününden tek bir karesi yayınlanmadan boşanma haberleri ortaya çıktı.

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