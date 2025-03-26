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Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice, katıldığı bir canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Konuşmakta zorlanan şarkıcı, "İki gün sonra kollarımı hissedemedim. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik yaşadım. Olağandışı bir şey yaşıyorum" dedi. İşte Hatice'nin o açıklaması...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 10:46 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 10:46
Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Zaman zaman geçirdiği estetik operasyonlarıyla da konuşulan Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadığını açıklayarak gündeme geldi.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Instagram'dan paylaşım yapan Hatice, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar selam herkese, biraz zamanınızı alacağım. Diş sıkma problemi yaşıyorum ve botoks yaptırdım.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Bunu bir dişçide yaptırdım, bunun altını çizerek söylüyorum. Botoks yaptırdım ilk iki gün yeme, içme problemi inanılmaz yaşadım. Sonrasında üçüncü dördüncü gün bir uyuşma, halsizlik..."

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Gel Konuşalım programına konuşan şarkıcı Hatice yaşadıklarını anlattı. Dava açmayacağını dile getiren Hatice, konuşmakta zorlandı.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Şarkıcı, şunları söyledi: "Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış.

Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde"