Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

Şarkıcı, şunları söyledi: "Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim.

Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum.

Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış.