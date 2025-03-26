Botoks zehirlenmesi yaşayan şarkıcı Hatice konuşmakta zorlandı! Canlı yayında yaşadıklarını anlattı

1999 yılında çıkardığı 'Fidayda', 'Çıt Çıt', 'Şeker Oğlan' şarkılarıyla ünlenen Hatice, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Zaman zaman geçirdiği estetik operasyonlarıyla da konuşulan Hatice, botoks zehirlenmesi yaşadığını açıklayarak gündeme geldi.
Instagram'dan paylaşım yapan Hatice, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar selam herkese, biraz zamanınızı alacağım. Diş sıkma problemi yaşıyorum ve botoks yaptırdım.
Bunu bir dişçide yaptırdım, bunun altını çizerek söylüyorum. Botoks yaptırdım ilk iki gün yeme, içme problemi inanılmaz yaşadım. Sonrasında üçüncü dördüncü gün bir uyuşma, halsizlik..."
Gel Konuşalım programına konuşan şarkıcı Hatice yaşadıklarını anlattı. Dava açmayacağını dile getiren Hatice, konuşmakta zorlandı.
Şarkıcı, şunları söyledi: "Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum. Diş plağını da denedim.
Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçi de yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum.
Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum. Bugün itibarıyla 4.5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış.
Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar. İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde"