İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Sabah'tan Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında şu satırları kaleme aldı: "Selahattin Pınar'ın ölümsüz eseri Bir Bahar Akşamı'nda şair "Şimdi soruyorum büküp boynumu / Daha önceleri neredeydiniz?" der... Ben de aynı soruyu, bildiri yazıp altına imza koyan 500 sanatçımıza soruyorum:

FETÖ darbe yapıp da Cumhuriyet'e kast ettiğinde neredeydiniz? Yenikapı'da yapılan milli birlik mitinginde hiçbirinizi görememiştim de ondan soruyorum. 15 Temmuz gecesi içinizde bayrağını alıp sokağa çıkanınız var mıydı? Hiç sanmam.

Muhtemelen evinizde, televizyon başında çekirdek çitliyordunuz. Şimdi kendi partisi tarafından ihbar edilip hırsızlıkla suçlanan bir yerel yöneticiyi, hukuki süreç devam ederken canhıraş savunmaya kalkmak, aniden demokrasi havarisi kesilmek size de biraz "iliştirme" gelmiyor mu?

Aynı cesareti ve duyarlılığı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın merhum annesine küfür edenleri kınamak için neden göstermediniz diye sormazlar mı adama?