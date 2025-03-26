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İBB'deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? 'Sanat'sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze'de göstermediler

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından gözaltına alınmasının ardından 500 ismin yer aldığı bir grup sanatçı bir bildiri yayımlamıştı. Gazeteci Yüksel Aytuğ, "Daha önce neredeydiniz?" başlıklı yazısında bildiri yazıp altına imza koyan 500 sanatçıya "15 Temmuz gecesi hanginiz bayrak alıp sokağa indi? Gazze dümdüz edilirken 'Hamburgerleriniz ve içecekleriniz bizden' diyen malum firmaları bir gün olsun boykot etmek niye aklınıza gelmedi?" sorularını yöneltti.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 09:14
İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Sabah'tan Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında şu satırları kaleme aldı: "Selahattin Pınar'ın ölümsüz eseri Bir Bahar Akşamı'nda şair "Şimdi soruyorum büküp boynumu / Daha önceleri neredeydiniz?" der... Ben de aynı soruyu, bildiri yazıp altına imza koyan 500 sanatçımıza soruyorum:

İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

FETÖ darbe yapıp da Cumhuriyet'e kast ettiğinde neredeydiniz? Yenikapı'da yapılan milli birlik mitinginde hiçbirinizi görememiştim de ondan soruyorum. 15 Temmuz gecesi içinizde bayrağını alıp sokağa çıkanınız var mıydı? Hiç sanmam.

İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Muhtemelen evinizde, televizyon başında çekirdek çitliyordunuz. Şimdi kendi partisi tarafından ihbar edilip hırsızlıkla suçlanan bir yerel yöneticiyi, hukuki süreç devam ederken canhıraş savunmaya kalkmak, aniden demokrasi havarisi kesilmek size de biraz "iliştirme" gelmiyor mu?

İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Aynı cesareti ve duyarlılığı bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın merhum annesine küfür edenleri kınamak için neden göstermediniz diye sormazlar mı adama?

İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Keşke benzer bildirileri, kızların başlarını örttükleri için üniversite kapılarından çevrildiği günlerde ya da Gazze'de bebekler bombalarla parçalandığında da yayınlayacak vicdan terazisine sahip olabilseydiniz...

İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Peki peşine takıldığınız Özgür Özel'in, medya kuruluşlarının ve neredeyse tüm yerli ve milli markaların tek tek isimlerini sayarak boykot edilmesi yolunda çağrı yapmasını, o sözde demokrasi anlayışınızın içine nasıl sığdırıyorsunuz?

İBB’deki vurguna 500 imza ile sahip çıkanlar daha önce neredeydi? ’Sanat’sal riyakarlık: Aynı hassasiyeti 28 Şubat 15 Temmuz ve Gazze’de göstermediler

Gazze dümdüz edilirken "Hamburgerleriniz ve içecekleriniz bizden" diyen malum firmaları bir gün olsun boykot etmek niye aklınıza gelmedi?

"Kendi demokrasisini" dikte etmeye kalkan herkese lanet olsun!.."