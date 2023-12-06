Sessiz sedasız evlenen Murat Ünalmış ve eşi Albena İlieva'dan romantik balayı pozları "Sanatçılar topluma örnektir"

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i olarak hafızalara kazınan 41 yaşındaki başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sessiz sedasız evlenmişti geçtiğimiz aylarda. Ünlü oyuncunun sade töreninden sosyal medyaya bazı kareler yansımış, çiçeği burnunda çiftten sonrasında ses seda çıkmamıştı. Sadece yakın çevresinin katılığı bir dünyaevine giren Murat Ünalmış'tan balayı pozları geldi.