Sessiz sedasız evlenen Murat Ünalmış ve eşi Albena İlieva'dan romantik balayı pozları "Sanatçılar topluma örnektir"

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i olarak hafızalara kazınan 41 yaşındaki başarılı oyuncu Murat Ünalmış, sessiz sedasız evlenmişti geçtiğimiz aylarda. Ünlü oyuncunun sade töreninden sosyal medyaya bazı kareler yansımış, çiçeği burnunda çiftten sonrasında ses seda çıkmamıştı. Sadece yakın çevresinin katılığı bir dünyaevine giren Murat Ünalmış'tan balayı pozları geldi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış'tan müjdeli haber gelmişti geçtiğimiz günlerde.
Üç yıldır birlikte olduğu Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturan çiftin düğün törenine aile dostları ve yakın çevresi katılmıştı.
Ünlü oyuncu, düğünde çekilen bir kareye Instagram hesabında yer verip, "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan, güzel dileklerini ileten tüm aile fertlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" mesajını yazmıştı.