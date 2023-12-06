"Evladımın rızkını kimseye yedirmem" Evlatlıktan reddedilip reddedilmediği merak edilen Nagihan Karadere kardeşini yerden yere vurdu

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gitmeden Karadere cephesinde işler karıştı. Nagihan Karadere'nin kardeşi yaptığı açıklamada, Karadere'nin ailesi tarafından reddedildiğini duyurmuştu. Fehmi Karadere'nin olay açıklamaları ve ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiği iddiasına açıklık getirdi.