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"Evladımın rızkını kimseye yedirmem" Evlatlıktan reddedilip reddedilmediği merak edilen Nagihan Karadere kardeşini yerden yere vurdu

Survivor 2024 All-Star yarışmacılarını tek tek açıklayan Acun Ilıcalı'nın, "Survivor'da çok üçkağıt dönüyor, bir daha asla gitmem" diyen Nagihan Karadere'yi de açıklaması olay yaratmıştı. Bu sezon tarihinde ilk kez oylama sistemi yapılmayacak olan Survivor'a gitmeden Karadere cephesinde işler karıştı. Nagihan Karadere'nin kardeşi yaptığı açıklamada, Karadere'nin ailesi tarafından reddedildiğini duyurmuştu. Fehmi Karadere'nin olay açıklamaları ve ailesinin kendisini evlatlıktan reddettiği iddiasına açıklık getirdi.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 14:32 Güncelleme 06 Aralık 2023, 14:32
Evladımın rızkını kimseye yedirmem Evlatlıktan reddedilip reddedilmediği merak edilen Nagihan Karadere kardeşini yerden yere vurdu 1

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla hafızalarda yer eden Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde aile hayatıyla gündeme geldi. 38 yaşındaki sporcunun kardeşi Fehmi Karadere, sosyal medyada şoke eden paylaşımlara imza attı.

Evladımın rızkını kimseye yedirmem Evlatlıktan reddedilip reddedilmediği merak edilen Nagihan Karadere kardeşini yerden yere vurdu 2

Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde bir yakını tarafından ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Evladımın rızkını kimseye yedirmem Evlatlıktan reddedilip reddedilmediği merak edilen Nagihan Karadere kardeşini yerden yere vurdu 3

Karadere sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Muz cumhuriyetinde yaşamıyoruz. Geleceğin varsa göreceğin de var. Yok öyle yağma… Eceline susayan köpek camii duvarına işermiş… Hadi bakalım bekliyorum!!! Elinden geleni de ardına koyma aç köpek!" demişti.

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