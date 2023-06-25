Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi duyanların ağızlar açık kaldı
Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi ağızlar açık kaldı. Pahalı oyuncaklarıyla bilinen Acun Ilıcalı kızı Leyla'ya aldığı lüks araba ile gündem olmuştu. Bir Youtube programına konuk olan ünlü televizyoncu şimdi de uçak masraflarıyla gündeme geldi. Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Acun Ilıcalı'nın uçak masrafını duyanlar şaşkına döndü.
25.06.2023 14:03 - Son Güncelleme: 25.06.2023 14:12
Kendisine yöneltilea "Acun da ekonomi yapıyor yani" sorusuna Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.
Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı. Ilıcalı "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.