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Haberler Magazin Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi duyanların ağızlar açık kaldı

Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi duyanların ağızlar açık kaldı

Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi ağızlar açık kaldı. Pahalı oyuncaklarıyla bilinen Acun Ilıcalı kızı Leyla'ya aldığı lüks araba ile gündem olmuştu. Bir Youtube programına konuk olan ünlü televizyoncu şimdi de uçak masraflarıyla gündeme geldi. Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Acun Ilıcalı'nın uçak masrafını duyanlar şaşkına döndü.

25.06.2023 14:03 - Son Güncelleme: 25.06.2023 14:12
Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! Ben de ekonomi yapıyorum dedi duyanların ağızlar açık kaldı

Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi duyanların ağızlar açık kaldı.

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Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! Ben de ekonomi yapıyorum dedi duyanların ağızlar açık kaldı

4 çocuk bir torun sahibi olan Acun Ilıcalı son olarak 19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı lüks araba ile çok konuşulmuştu.

Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! Ben de ekonomi yapıyorum dedi duyanların ağızlar açık kaldı

Ilıcalı, bu defa açıklamalarıyla gündem oldu.Bir YouTube'daki programına konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilenleri anlattı. Ilıcalı'nın uçak maliyetinden yakındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! Ben de ekonomi yapıyorum dedi duyanların ağızlar açık kaldı

Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' açıklamalarıyla dikkat çekti.

Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! Ben de ekonomi yapıyorum dedi duyanların ağızlar açık kaldı

Kendisine yöneltilea "Acun da ekonomi yapıyor yani" sorusuna Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.

Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı. Ilıcalı "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.

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