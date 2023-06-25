Serveti dudak uçuklatan Acun Ilıcalı'nın uçak masrafı bakın ne kadarmış! "Ben de ekonomi yapıyorum" dedi duyanların ağızlar açık kaldı.

Kendisine yöneltilea "Acun da ekonomi yapıyor yani" sorusuna Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.

Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı. Ilıcalı "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.