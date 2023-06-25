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Haberler Magazin 2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük'ten oluşan Hepsi Grubu, 2000'li yıllara damga vurmuş ve müzik listelerini alt üst etmişti. Hep Bana parçasının klibi yayınlandıktan sonra Gülçin Ergül gruptan ayrılmış ve Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük üç kişi kalmıştı. Hepsi Grubu, bir süre sonra ise tamamen dağılmıştı. Grubun üyelerinden Yasemin Yürük, o döneme dair yıllar sonra dikkat çeken itiraflarda bulundu. Bilinmeyenleri anlatan ünlü isim, son haliyle de şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
25.06.2023 14:05 - Son Güncelleme: 25.06.2023 14:05
2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

2005 tarihli ilk albümleri "Bir" ile tanınan Hepsi Grubu, bir döneme damga vurdu. Hep Bana parçasının klibi yayınlandıktan sonra Gülçin Ergül gruptan ayrılmasıyla Hepsi'nin dağıldığı iddia edildi.

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2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

Ancak Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Yasemin Yürük, grubun dağılmadığını göstermek için 14 Ağustos 2009 tarihinde "Sır" adlı bir single çıkararak iddiaları yalanladı.

2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

9 Mart 2010 tarihinde Geri Dönüşüm adlı ilk 3 kişilik albümleri çıkaran grup, bu çalkantılı süreci iyi yönetemedi ve bir süre sonra dağıldı.

2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

Son dönemlerde tekrar bir araya gelecekleri yönündeki iddialarla gündem olan Hepsi Grubu'nun eski üyelerinden Yasemin Yürük, o dönemlere ait dikkat çeken bir itirafta bulundu.

2000’li yıllara damga vuran Yasemin Yörük “Depresyona girmiştim” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Hepsi’nin 4 kızından biriydi...

Karya Çandar'a konuşan Yürük, Hepsi grubuyla alakalı bilinmeyen gerçekleri anlattı. Cemre Kemer'in menajer olan annesinin desteği sayesinde okul yıllarında birçok önemli isimden dersler aldıklarını belirten Yasemin Yürük, grubun aslında 5 kişi olduğunu ancak piyasaya çıkmadan önce 4 kişiye düştüklerini belirtti.

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