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Haberler Magazin Bülent Ersoy arabasına servet harcadı! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL'lik arabasına bakın ne plaka yaptırıyor

Bülent Ersoy arabasına servet harcadı! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL'lik arabasına bakın ne plaka yaptırıyor

Bülent Ersoy arabasına servet harcadı. Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL'lik arabasına taktırmak plaka ile gündeme bomba gibi düştü. Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, özel tasarlanan VIP minibüs aracıyla adından söz ettirdi. 71 yaşındaki Bülent Ersoy 3.5 TL'ye alıp 2 milyon TL de harcadığı arabasına şans getirdiğine inanarak özel plaka yaptırmaya hazırlanıyor. İşte Bülent Ersoy'un arabasının plakası...

25.06.2023 14:39 - Son Güncelleme: 25.06.2023 14:44
Bülent Ersoy arabasına servet harcıyor! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL’lik arabasına bakın ne plaka yaptırdı

Bülent Ersoy arabasına servet harcıyor! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL'lik arabasına bakın ne plaka yaptırdı.

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Bülent Ersoy arabasına servet harcıyor! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL’lik arabasına bakın ne plaka yaptırdı

Bülent Ersoy, 3.5 milyon liraya aldığı ve içini 2 milyon liraya modifiye ettirdiği yüksek tavanlı Vito aracına sonu '777' olan özel bir plaka taktırmak istiyormuş.

Bülent Ersoy arabasına servet harcıyor! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL’lik arabasına bakın ne plaka yaptırdı

Şans getirdiğine inanılan '777' rakamını plakasında taşımak isteyen Ersoy'un bu uğurda 1 milyon lira gibi yüksek bir meblağı gözden çıkardığı konuşuluyor.

Bülent Ersoy arabasına servet harcıyor! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL’lik arabasına bakın ne plaka yaptırdı

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Bülent Ersoy arabasına servet harcıyor! Şans getirdiğine inanan Diva 5.5 TL’lik arabasına bakın ne plaka yaptırdı

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