Sertap Erener makyajsız görüntülenince olay çıkardı! 'Ben ünlü değilim' diyen Sertap Erener'i görenler şoke oldu

Sertap Erener önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 55 yaşındaki Sertap Erener makyajsız yakalanınca olay çıkardı. "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen" diyerek muhabirlere bağırdı. Güçlü sesi ve yorumuyla milyonlarca insanın hayran olduğu Sertap Erener'in makyajsız halini görenler şoke oldu. Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte Sertap Erener ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

11.12.2019 12:05 - Son Güncelleme: 11.12.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





