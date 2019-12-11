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Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...

En iyi yemek yapanın seçileceği ve her hafta yarışmaya bir kişinin veda ettiği MasterChef adlı yarışmayla hayatımıza giren Suna Aydın, geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. MasterChef, Suna Aydın'a uğurlu geldi. Masterchef'in Suna'sının yarışma sonrası ilk işi burun estetiği yaptırmak oldu. Yeni projelerde yer alacağı iddia edilen Suna Aydın, estetik yaptırdıktan sonra ilk paylaşımını da yapmayı ihmal etmedi. İşte başta Masterchef'in Suna'sının estetikli ve estetiksiz hali olmak üzere, ünlülerin estetikli değişimleri.

11.12.2019 12:13 - Son Güncelleme: 11.12.2019 12:21
Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...

"MasterChef Türkiye"nin favori isimlerinden olmasına rağmen elenen Suna Aydın, programdan ayrılır ayrılmaz burun estetiği yaptırdı. İşte başta Suna Aydın olmak üzere ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...

ÜNLÜLERİN ESTETİKLİ VE ESTETİKSİZ HALLERİ

HADİSE

Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...

İrem Derici

Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...

Fahriye Evcen

Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...

Deniz Akkaya

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