Masterchef'in Suna'sı estetik yaptırdı! Suna Aydın'ın estetiksiz halinden eser kalmadı...
En iyi yemek yapanın seçileceği ve her hafta yarışmaya bir kişinin veda ettiği MasterChef adlı yarışmayla hayatımıza giren Suna Aydın, geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. MasterChef, Suna Aydın'a uğurlu geldi. Masterchef'in Suna'sının yarışma sonrası ilk işi burun estetiği yaptırmak oldu. Yeni projelerde yer alacağı iddia edilen Suna Aydın, estetik yaptırdıktan sonra ilk paylaşımını da yapmayı ihmal etmedi. İşte başta Masterchef'in Suna'sının estetikli ve estetiksiz hali olmak üzere, ünlülerin estetikli değişimleri.
11.12.2019 12:13
- Son Güncelleme: 11.12.2019 12:21
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