Kuruluş Osman'ın Bala'sı Özge Törer izleyiciyi ekrana çiviledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman daha 3 bölümden fırtınalar estirdi. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk televizyonlarında bir çığır açan Kuruluş Osman uzun süre konuşulacak. Kuruluş Osman'ın oyuncularından Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer son günlerin en çok merak edilen ismi haline geldi. 1998 doğumlu güzel isim, Osman Bey'in eşi aynı zamanda aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'u canlandırıyor. Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında merak edilenlerden biri de boyu oldu. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer'in boyu, yaşı.. sorularının cevapları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin boyları...
11.12.2019 10:51
- Son Güncelleme: 11.12.2019 11:07
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