Best Model yarışması mı yoksa köle pazarı mı belli değil! Gerçekten değersiz mi bu kadar insan yine Erkan Özerman

Bu yıl 34'üncüsü gerçekleşecek olan Best Model Türkiye yarışmasının eleme heyecanı İstanbul'daki bir otelde başladı. İlki 1988 yılında gerçekleşen, bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Best Model Türkiye 2021 final elemeleri İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. 25 kadın ve erkeğin seçileceği yarışmaya 79 kadın. 196 erkek yarışmacı katıldı. Elemelere katılan 196 erkeğin salonda yere oturduğu görüntüler ise sosyal medyada alay konusu oldu.

07.07.2021 17:06 - Son Güncelleme: 07.07.2021 17:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





