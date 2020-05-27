Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! İşte Ragıp Savaş'ın güzel eşi Fadime

53 yaşındaki başarılı oyuncu Ragıp Savaş, ekranların en çok takdir toplayan isimlerinden biri. Hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla başarılı bir grafik çizen Ragıp Savaş, 2005 tarihinde 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fadime Sezer ile evlendi. Ragıp-Fadime Savaş'ın Nil Savaş adında bir kızları var. Nil Savaş ise genç bir voleybolcu.

İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Savaş ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri...