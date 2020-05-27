Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş bakın kiminle evli! İşte Ragıp Savaş'ın güzel eşi Fadime
20 Kasım 2019 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Kuruluş Osman ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Burak Özçivit, Alma Terziç, Burak Sevinç, Nurettin Sönmez, Yurdaer Okur, Saruhan Hünel, Didem Balçın, Ragıp Savaş gibi isimleri bulunduran Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Dündar Bey karakterine başarıyla hayat veren Ragıp Savaş. Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Kızı Nil'i ve eşi Fadime'yi sosyal medya hesabından paylaşan Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Sezer Savaş güzelliğiyle beğeni topladı. İşte başta Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
27.05.2020 12:55
- Son Güncelleme: 27.05.2020 12:55
53 yaşındaki başarılı oyuncu Ragıp Savaş, ekranların en çok takdir toplayan isimlerinden biri. Hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla başarılı bir grafik çizen Ragıp Savaş, 2005 tarihinde 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fadime Sezer ile evlendi. Ragıp-Fadime Savaş'ın Nil Savaş adında bir kızları var. Nil Savaş ise genç bir voleybolcu.
İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Savaş ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri...
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