Alişan'ın kaç çocuğu var?
Ünlü şarkıcının Buse Varol ile olan evliliğinden Burak adında bir oğlu ve Eliz adında bir kızı bulunmaktadır.
Alişan'ın paylaştığı halay videosu nerede çekildi?
Alişan, videonun evindeki güvenlik kamerası kayıtlarından alındığını ve çocuklarının evde oyun oynarken halay çekmeye başladığını belirtti.
Alişan ve Buse Varol ne zaman evlendi?
Çift, 2018 yılında dünyaevine girdi ve magazin dünyasının en sevilen aileleri arasında yer alıyor.
