Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.