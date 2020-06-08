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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

Acun Ilıcalı dede olmak için gün sayıyor. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı 8,5 aylık hamile. Banu, Leyla, Yasemin, Melisa adında 4 kız çocuğa sahip olan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın torununun dünyaya gelmesine sayılı günler kala Banu Ilıcalı'nın hamilelik pozu ortaya çıktı. Bir arkadaşının sosyal medya hesabından yayınlaması ile hızla yayılan fotoğraf magazin gündeminde yerini aldı. İşte kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu'nun hamileliği hakkında detaylar...

08.06.2020 17:06 - Son Güncelleme: 08.06.2020 17:19
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamelik pozu ortaya çıktı. Üniversitede tanıştığı Efe Ceyhun 3 yıl önce görkemli bir düğünle evlenen Banu Ilıcalı, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

KARNI BURNUNDA POZU ORTAYA ÇIKTI

Babasının popülerliğinin yanı sıra özel hayatını gizli yaşayan ve sosyal medya hesabında dahi sadece yakın arkadaşlarını kabul eden Banu Ilıcalı, hamilelik sürecini de gözlerden uzak yaşıyor.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

Şimdilerde 8,5 aylık hamile olan 30 yaşındaki Ilıcalı'nın ilk hamilelik pozu da bir arkadaşının Instagram'da paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'dan hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı

İşte Acun Ilıcalı ve kızları...

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