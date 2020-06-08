Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın hamilelik pozu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın 'Mucize çocuk' dediği kızı
Acun Ilıcalı dede olmak için gün sayıyor. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı 8,5 aylık hamile. Banu, Leyla, Yasemin, Melisa adında 4 kız çocuğa sahip olan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın torununun dünyaya gelmesine sayılı günler kala Banu Ilıcalı'nın hamilelik pozu ortaya çıktı. Bir arkadaşının sosyal medya hesabından yayınlaması ile hızla yayılan fotoğraf magazin gündeminde yerini aldı. İşte kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu'nun hamileliği hakkında detaylar...
Acun Ilıcalı'nın anne babası ve 10 aylık torunları Banu Ilıcalı ile birlikte Bodrum'a tatile giderken feci bir kaza geçirmiş ve kazada hayatlarını kaybetmişti. Kazadan sağ çıkan Banu Ilıcalı'nın ise vücudunda 18 kırık meydana gelmiş. Yıllar sonra ailesinin geçirdiği kazadan bahseden Ilıcalı, "Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma 'mucize çocuk' derim" demişti.