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Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

7 yıldır aşk yaşayan Serkan Keskin ile Meriç Aral, daha önce üç kez ertelenen düğünleri dün gerçekleşti. Sonunda muradına eren ikilinin düğün törenine ünlü isimler akın etti. Hazal Kaya, Ali Ata, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk gibi isimlerin katıldığı düğün magazin gündemine bomba gibi düşerken Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı dikkat çekti. İkilinin arasındaki yaş farkı dikkat çekerken "Bu kadarını beklemiyordum", "Yaş farkı daha az gibi duruyor" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 12:51 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 12:51
Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı! 1

7 yıldır aşk yaşayan Serkan Keskin ile Meriç Aral, sonunda muradına erdi. Ünlü çift, Etiler'de bulunan bir mekanda sade bir nikah töreni yaptı.

Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı! 2

Aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı! 3

Meriç Aral'ın sade ve zarif gelinliği sosyal medyadan tam not aldı.

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