Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

7 yıldır aşk yaşayan Serkan Keskin ile Meriç Aral, daha önce üç kez ertelenen düğünleri dün gerçekleşti. Sonunda muradına eren ikilinin düğün törenine ünlü isimler akın etti. Hazal Kaya, Ali Ata, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk gibi isimlerin katıldığı düğün magazin gündemine bomba gibi düşerken Serkan Keskin ile Meriç Aral arasındaki yaş farkı dikkat çekti. İkilinin arasındaki yaş farkı dikkat çekerken "Bu kadarını beklemiyordum", "Yaş farkı daha az gibi duruyor" yorumları yapıldı.