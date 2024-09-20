Haluk Bilginer 2. kez Emmy'ye aday gösterildi!

2019 yapımı Şahsiyet'de hayat verdiği Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, ikinci sezondaki performansıyla bir kez daha Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi. İşte detaylar...