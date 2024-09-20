Haluk Bilginer 2. kez Emmy'ye aday gösterildi!

2019 yapımı Şahsiyet'de hayat verdiği Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, ikinci sezondaki performansıyla bir kez daha Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi. İşte detaylar...
2019 yapımı Şahsiyet'de hayat verdiği Agâh Beyoğlu karakterini canlandıran Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilmişti.
Emmy ödüllü oyuncu, aynı dizinin ikinci sezonunda sergilediği performansla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bir kez daha En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.
2024 Uluslararası Emmy Ödülleri adaylıkları dün Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından açıklandı.