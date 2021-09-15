Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel’den müjdeli haber geldi! ‘İşimiz bir imzaya kaldı’ kaldı diyen Özge evlilik açıklamasıyla heyecanlandırdı
Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den müjdeli haber geldi! Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, 2014 yılında rol aldıkları Kiraz Mevsimi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları senaryodan taşan ikilinin ilişkisi se hayranları tarafından yakın takibe alınmıştı. Altı yıl önce birliktelikleri başlayan ünlü çiften, beklenen haber geldi. Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel, evlilik açıklamasıyla hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...
15.09.2021 20:50
- Son Güncelleme: 15.09.2021 20:50
Kiraz Mevsimi adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, 6 yıldır sürdürdükleri ilişkileriyle sık sık gündem olmuştu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, iş yoğunluğundan evlenmeye fırsat bulamadı.
Ancak Özge Gürel son yaptığı açıklamayla evliliğe işaret ederek hayranlarını heyecanlandırdı. Posta'nın haberine göre; 6 yıldır Serkan Çayoğlu ile aşk yaşayan Özge Gürel evlilik sorularını cevapladı.
Özge Gürel'in açıklamasının ardından ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri de merak konusu oldu. İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...