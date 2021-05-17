Sergen Yalçın gönlünü 22 yaşındaki Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdı: Bu kareler aşklarını belgeledi
Sergen Yalçın şu sıralar çifte mutluluk yaşıyor... Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan Sergen Yalçın'ın kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Tribünlere de gelip Yalçın'a desteklerini sunan Ukraynalı model Karibskaya, önceki gün gelen şampiyonlukta mutluluk gözyaşları döktü.
17.05.2021 07:02
- Son Güncelleme: 17.05.2021 07:04
Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın sezon başından beri gizlediği aşkı ortaya çıktı.
Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı.
Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar dikkat çekti.
MAÇLARDA DESTEK OLDU
Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.
Şampiyonluk yolunda adının aşk söylentilerine karışmasını istemeyen Sergen Yalçın, sevgilisinin sosyal medya hesaplarını da kapatmasını istedi.