Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'la ölümden dönmüştü... Hastanede odasından paylaştı: "Yeni nefesimle..."
Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'la ölümden dönmüştü... Hastanede odasından paylaştı hayranlarını sevindirdi. Turne dönüşü Amasya'da gerçekleşen feci kaza sonrası 3 arkadaşlarını kaybeden Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlığı günden güne daha iyiye gidiyor. Ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden tiyatrocu Sergen Deveci'den yeni bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
30.11.2022 11:03 - Son Güncelleme: 30.11.2022 11:06
"YENİ NEFESİMLE..."
Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy'la ölümden dönmüştü... Hastanede odasından paylaştı sevenlerini duygulandırdı.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019'da boşanan Melis İşiten, geçtiğimiz yıl komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyordu.
Sergen Deveci, sevgilisi Melis İşiten'le ilgili, "Ben bunları anlatmayı seven birisi değilim. Melis Hanım çok tatlı, çok güzel bir insan.
Siz de tanıyorsunuz zaten. O yüzden her şey güzel." demişti.
Aşkları kısa süren ülü ikili ayrılsalar da arkadaş kalmayı başardı hatta birlikte aynı projelerde rol alıyorlardı. Turneye çıkan Melis İşiten ile Sergen Deveci oyuncu arkadaşlarıyla birlikte kaza geçirdi.