Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: "Tek bağımlılığım"
Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti, paylaşımları olay oldu. Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan Instagram paylaşımlarıyla adeta kızlarıyla yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde adı Nihat Doğan'la anılan 'Anne Candan', sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kore şarkıcılarının hayranı olan Umut Candan'ın paylaşımları takipçileri tarafından ti'ye alındı.
"TEK BAĞIMLILIĞIM"
Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşımlar...
5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.
Sevim Alan'la olan kavgasından sonra Seyhan Soylu ve masa yorumcularına olumsuz cümlelerle paylaşımda bulunan Nihat Doğan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medya hesabı dikkat çeken Umut Candan'ın Kore şarkıcılarına olan ilgisi dikkat çekti. Photosopla kendisini Kore şarkıcılarının yanına montajlayan Candan, takipçileri tarafından ti'ye alındı.