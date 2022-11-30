Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: "Tek bağımlılığım"

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.