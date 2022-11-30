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Haberler Magazin Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: "Tek bağımlılığım"

Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: "Tek bağımlılığım"

Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti, paylaşımları olay oldu. Skandallarıyla sık sık gündeme gelen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi Umut Candan Instagram paylaşımlarıyla adeta kızlarıyla yarışıyor. Geçtiğimiz günlerde adı Nihat Doğan'la anılan 'Anne Candan', sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kore şarkıcılarının hayranı olan Umut Candan'ın paylaşımları takipçileri tarafından ti'ye alındı.

30.11.2022 09:53 - Son Güncelleme: 30.11.2022 10:01
Bahar Candan’ın annesi Umut Candan’a bakın! Nihat Doğan’la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: Tek bağımlılığım

"TEK BAĞIMLILIĞIM"

Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'a bakın! Nihat Doğan'la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşımlar...

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Bahar Candan’ın annesi Umut Candan’a bakın! Nihat Doğan’la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: Tek bağımlılığım

5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu.

Bahar Candan’ın annesi Umut Candan’a bakın! Nihat Doğan’la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: Tek bağımlılığım

Sevim Alan'la olan kavgasından sonra Seyhan Soylu ve masa yorumcularına olumsuz cümlelerle paylaşımda bulunan Nihat Doğan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bahar Candan’ın annesi Umut Candan’a bakın! Nihat Doğan’la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: Tek bağımlılığım

EVİ TERK ETTİ

Seyhan Soylu, Nihat Doğan'ın Sevim Alan'ı hala unutamadığı için hamile eşi tarafından suçlandığını 'Beni üremek için mi kullandın?' diyerek evini terk ettiğini, baba ocağı İran'a döndüğünü, çocuğunu orada doğurmak istediğini söyledi.

Bahar Candan’ın annesi Umut Candan’a bakın! Nihat Doğan’la kuliste cinsel ilişki yaşadığı iddia edilmişti olay paylaşım: Tek bağımlılığım

Sosyal medya hesabı dikkat çeken Umut Candan'ın Kore şarkıcılarına olan ilgisi dikkat çekti. Photosopla kendisini Kore şarkıcılarının yanına montajlayan Candan, takipçileri tarafından ti'ye alındı.

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