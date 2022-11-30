Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan olay kare! 'Özgüvenim sıfır' demişti görenlerin ağzı açık kaldı sosyal medya: "Sayende kendimle barıştım"

"Sosyal medyada her zaman en mükemmeli, en güzelini, en harikasını paylaşıp birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir simülasyonun içine yaşıyoruz bu Instagram'da... Ben de aynı şekilde hep en güzel resimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar çok enerjimle belli ediyor olsam veya yazılarla onları biraz daha normalleştirmeye çalışsam da hep en güzel çıktıklarımı koyuyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz."