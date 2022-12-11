Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’la ölümden dönmüştü... Hastanede odasından paylaştı: Burası cehennem Tolga!



Tolga Güleryüz feci kazadan birkaç gün önce bu paylaşımı yapmıştı.

BURASI CEHENNEM TOLGA!

Feci kaza sonrası dostlarının desteğiyle zor günleri atlatmaya çalışan oyuncu, Ceyhun Fersoy ve Tolga Güleryüz'ün yer aldığı kareyi "Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da yokluk denen illet var ya hani sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse biteceğini söylese keşke bu an sona yakın diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilse keşke zamanını diyeli yendik yası da diyelim kuruttuk yanakları da ya yokluk abi? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!" mesajıyla paylaştı.