1 Milyon TL'yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! İşte son hali...
Kim Milyoner Olmak ister'de 3 yıl sonra bir ilk yaşanacak. 11 Aralık 2022 Pazar günü dün akşam Batu Alıcı 1 milyonluk soru ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz hafta 400 bin TL'lik soruya doğru yanıt veren Alıcı, süre yetmediği için yarışmaya devam etmişti. 1 milyonluk soruyu açan Batu Alıcı akıllara Arda Ayten'i getirdi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 1 milyonluk ödülü alan son yarışmacı Arda Ayten'in şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz Pazar günü 20 yaşındaki Batu Alıcı, verdiği doğru yanıtlarla 1 Milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Alıcı'nın 1 milyonu alıp almayacağı bu akşam belli olacak. Öte yandan 3 yıl önce 1 milyonu almayı başaran Arda Ayten yarışmadan sonra ortadan kayboluştu. İşte Arda Ayten'in son hali...
Yarışmanın ilk ve tek şampiyonu olan Arda Ayten'in şimdi ne yaptığı merak ediliyor.
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