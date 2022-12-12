1 Milyon TL’yi kazanan Arda Ayten bakın şimdi ne yapıyor! Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı sorusunu doğru yanıtlamıştı! İşte son hali...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 1 milyonluk ödülü alan son yarışmacı Arda Ayten'in şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. Geçtiğimiz Pazar günü 20 yaşındaki Batu Alıcı, verdiği doğru yanıtlarla 1 Milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Alıcı'nın 1 milyonu alıp almayacağı bu akşam belli olacak. Öte yandan 3 yıl önce 1 milyonu almayı başaran Arda Ayten yarışmadan sonra ortadan kayboluştu. İşte Arda Ayten'in son hali...