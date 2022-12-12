Gerçek hikaye Yalı Çapkını'nda cenaze kalktı! Halis Ağa'nın ölümü Korhan ailesinin sonunu getirecek!

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU 'GERÇEK HİKAYE! DEMİŞTİ!

Hikayesi ve konusuyla izleyenlerin dikkatini çeken Yalı Çapkını dizisinin, gerçek bir hayat hikayesi olduğunu açıklayan Gülseren Budayıcıoğlu "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka" demişti.