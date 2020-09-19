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Serenay Sarıkaya'yı yolda böyle görseniz tanımazsınız! Yılların getirdiği mi estetik mucizesi mi? İnanılmaz değişim...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya adeta kameralara önünde büyüdü. Ancak öncesindeki fotoğraflarda Serenay Sarıkaya'yı görenler gözlerine inanamıyor. Serenay Sarıkaya'nın yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sosyal medyayı yerinden oynattı. Peki tüm bunlar yılların getirdiği mi yoksa estetik mi? Yorum sizin...

19.09.2020 14:20 - Son Güncelleme: 19.09.2020 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





