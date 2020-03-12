Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Kerem Bürsin'den şok sözler: Artık görüşmeye gerek yok, sakız gibi...

Önceki akşam Reşitpaşa'da bir mekandan çıkarken görüntülenen oyuncu, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi: Sakız gibi uzamasın bu konu. Bu iş bir şekilde çözülür; köpeklerden biri onun, diğeri benim olur. Bence artık bu konuyla ilgili görüşmeye gerek yok.