Serenay Sarıkaya'nın tatil paylaşımı Demet Akalın’ı büyüledi: Kız nazar boncuğu tak!

"KIZ NAZAR BONCUĞU TAK"

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.