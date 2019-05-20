Serenay Sarıkaya'nın tatil paylaşımı Demet Akalın’ı büyüledi: Kız nazar boncuğu tak!
Serenay Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra adı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'la aşk dedikodularına karışan Sarıkaya, önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Serenay Sarıkaya'ya, Demet Akalın, "Kız bir nazar boncuğu tak" yorumunda bulundu.
20.05.2019 15:09
- Son Güncelleme: 20.05.2019 15:10
SERENAY KAFA DİNLEMEYE GİTTİ
Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren Serenay Sarıkaya'nın adı 2015 yılında aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy ile anılmaya başladı.
Aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncu önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Oyuncu, şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.
"KIZ NAZAR BONCUĞU TAK"
Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.
SERENAY SORULARDAN KAÇIYOR
Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.