Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı görenler şok oldu! İşte "Organiğim" diyen Banu Alkan'ın son hali!

"YALIMIN MAZOTUNU ALAMADIĞIM GÜNLER OLDU"



- Herkes zor zamanlar geçirir. Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu. Eski günleri özlemiyorum, ben çok güzel yaşıyorum. 80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı. Hepsi seyircime saygımdan... Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım.