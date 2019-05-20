Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ı görenler şok oldu! İşte "Organiğim" diyen Banu Alkan'ın son hali!
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan katıldığı bir magazin programında çok özel açıklamalarda bulundu. Her hareketiyle adından sıkça söz ettiren Banu Alkan, özel jeti ile Paris'e gittiği yılları anlattı. Bu sırada kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Afrodit, Burcu Esmersoy hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu! Banu Alkan', estetiksiz olduğunu ise " Estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Hiç estetiğim yok, organiğim." sözleriyle ifade etti. Estetiksiz olduğunu söyleyen Bnu Alkan'ın son halini görenler ise şok oldu.
20.05.2019 13:37
- Son Güncelleme: 20.05.2019 13:37
Yeşilçam filmlerinin aranan ismi Banu Alkan, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Alkan, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken Burcu Esmersoy'a zehir zemberek ifadeler kullandı.
BANU ALKAN'DAN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Banu Alkan, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. "Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu" diyen 61 yaşındaki Banu Alkan, bilinmeyenlerini anlattı. İşte Banu Alkan'ın açıklamalarının satırbaşları:
"HİÇ ESTETİĞİM YOK"
- Estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Hiç estetiğim yok, organiğim. Üzerimdeki mücevherler gerçek değil, gerçek olanlar kasada.
- Türk Sineması'nın starları olarak son nesiliz. Bizden sonra gelmedi. Ben hala zirvedeyim.
"YALIMIN MAZOTUNU ALAMADIĞIM GÜNLER OLDU"
- Herkes zor zamanlar geçirir. Herkes gibi ben de ekonomik olarak zorlandım. Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu. Eski günleri özlemiyorum, ben çok güzel yaşıyorum. 80'li yıllarda saçımı boyatmak için yurt dışına, Paris'e gider gelirdim. Bütün gazeteler günlerce bunu yazardı. Hepsi seyircime saygımdan... Ben Türkiye'nin en namuslu kadınıyım.
"TOKAT OLAYI MURAT'LA ARAMIZDAKİ HER ŞEYİ BİTİRDİ"
- Murat Bey resmi nikah yoktu ama 13 yıllık kocamdı. İnanılmaz büyük aşkı o tokat ile bitirdi. Ben 13 sene boyunca ağır bir kelimesini bile duymamıştım. Bir yerde karşılaşmadık ama gördüğüm yerde sarılır, öperim.